F.Bahçe'den yaka paça gönderilen Comolli tarih yazdı! Fransa Kupası'nın şampiyonu Toulouse

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 mağlup eden Toulouse, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Toulouse'un başkanı olan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, 66 yıl sonra takımına bu kupayı kazandırdı. Nantes'ta kiralık oynayan Galatasaraylı Mostafa Mohamed de finali kaybettikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.

Fransa Kuapsı finalinde Nantes ile Toulouse kozlarını paylaştı. Stade de France'da oynanan maçı 5-1'lik skorla kazanan Toulouse, kupaya uzandı.

GOL YAĞMURU

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31'de Thijs Dallinga ve 79'da Zakaria Aboukhlal attı. Nantes'ın tek golü ise 75'te penaltıdan Ludovic Blas'tan geldi.

MOSTAFA MOHAMED ÇARE OLMADI

Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed 90 dakika sahada kaldı, farklı mağlubiyete çare olamadı.

COMOLLI TARİH YAZDI

Toulouse'u Ligue 2'den çıkaran Başkan Damien Comolli, bilindiği gibi Fenerbahçe'nin eski sportif direktörüydü. Fransız futbol adamı, 66 yıl sonra takımına bu kupayı kazandırdı. Finali 5-1 kazanan Toulouse, 1957'den sonra kupaya uzanarak tarihinde ikinci kez bu zaferi yaşadı.