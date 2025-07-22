Ezginur Türkmen, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

KUZEY Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF 2025) Atıcılık dalında tek kadın sporcu olarak Türkiye'yi temsil eden Ezginur Türkmen altın madalya kazandı.

Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne Samsun Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan Atıcılık Sporcusu Ezginur Türkmen, Türkiye'yi tek kadın atıcılık sporcusu olarak olimpiyatlarda temsil etti. 10 metre havalı tabanca kadınlar müsabakasında 378 puan toplayan Ezginur Türkmen, rakiplerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Yarışmaların final serisinde başarılı bir performans sergileyen Türkmen, altın madalyanın da sahibi oldu.

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Ezginur Türkmen, "Murat Gürsel hocam ile çok çalıştık. Çok hayalini kurduk. En büyük hedefim ise Türkiye'mizi gururlandırmaktı, bunu da şükürler olsun gerçekleştirdim. Başta hocam Murat Gürsel'e, sürekli yanımda olan DHA Samsun Muhabiri Emre Şahinol'a, bir önceki federasyon yönetim kurulu üyesi Osman Kulaberoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.