Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali artıyor. Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve sarı-kırmızılı yönetimin yeni kontrat konusunda henüz bir adım atmaması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. İtalyan basını, Icardi'nin yeni sezonda Milan forması giymeye çok yakın olduğunu duyurdu. Ayrıca, Icardi'nin partneri China Suarez'in İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi.

  • Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Mauro Icardi'nin yeni sezonda Milan'a transfer olması bekleniyor.
  • Mauro Icardi, Galatasaray'da 102 maçta 67 gol ve 22 asist üretti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için sezon sonunda ayrılık ihtimali güçleniyor. İtalyan basını, sözleşmesi biten Arjantinli oyuncunun yeni adresinin Milan olacağını yazdı.

GALATASARAY'DA SÖZLEŞME UZATMA BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da yıllık 10 milyon Euro kazanan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni kontrat konusunda adım atmaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. İtalya'dan Tuttosport, Icardi'nin yeni sezonda Milan forması giymeye çok yakın olduğunu duyurdu.

MILAN'IN 9 NUMARA ARAYIŞI: HEDEF ICARDI

Habere göre Milan, gelecek sezon için 9 numara transferini öncelik ilan etti ve listenin başında Mauro Icardi var. Arjantinli yıldızın da Serie A'ya dönme fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse Icardi, 2013–2019 yıllarında formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Milan'a imza atmış olacak.

GALATASARAY KARİYERİ PARILDI

Icardi, Galatasaray'da geçirdiği üç sezonda 102 maçta toplamda 67 gol ve 22 asist üreterek iki şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin geleceği merakla izleniyor.

"İTALYA'YA GİDELİM"

İtalya basınında ayrıca aşk hayatına dair bir iddia da yer aldı. İddiaya göre Icardi'nin partneri China Suarez, İstanbul'da mutlu değil ve hem ailesine yakın olmak hem de kariyeri için İtalya'da yaşamak istiyor.

Bu nedenle Arjantinli yıldızın İtalya'ya transfer olmasına sıcak baktığı öne sürüldü. Sezon sonuna daha aylar varken Mauro Icardi'nin geleceği şimdiden Avrupa futbolunun en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
