Eyyübiyeli sporcular Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler

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Eyyübiyeli sporcular Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eyyübiyeli sporcular Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Eyyübiye Belediyesi'nin desteklediği genç sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfa İl seçmelerinde derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacak.

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi'nin desteklediği genç sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfa İl seçmelerinde derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) özel karşılaşmaları 14 Mayıs tarihinde Batman ilinde gerçekleştirildi. Bu karşılaşmalarda da Eyyübiye Belediyesi Sporcularından 61 kiloda Salih Kaplaner birinci, 33 kiloda Halil Polat da üçüncülük dereceleri elde etti. 10 ayrı siklette 200 sporcunun karşılaştığı müsabakalarda antrenör Cuma Yakışık ve Hüseyin Çelik nezaretinde müsabakalara katılan, 78 kiloda Arif Yıldırım ve Yusuf Demir birincilik derecesi elde ederken, 63 kiloda ikinciliği ise Emre Terzi kazandı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Taekwondo, Şanlıurfa, Türkiye, Mayıs, Spor, Haberler

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