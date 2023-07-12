Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları açılış etkinliği gerçekleştirildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, "Spor tesislerimizle beraber, lisanslı sporcu sayısını arttırmaya gayret ediyoruz"

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda yapılan Yaz Spor Okulları açılış etkinliği 4 bine yakın öğrencinin katımıyla gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlendiği Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda yapılan Yaz Spor Okulları etkinliği çocukların ve vatandaşların yoğun ilgilisiyle gerçekleşti. Çocukların spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz okulu geçirmelerine olanak sağlayan Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları, 3 Temmuz-13 Ağustos arasında açık olacak. Yaz Spor Okullarına şimdiye kadar 11 bin 947 kişinin kayıt yaptırdığı aktarılırken, 10 farklı branşta spor eğitimi verecek. Gerçekleşen etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan katıldı.

Etkinlik sonrası Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. Etkinliğe 11 bin çocuktan 4 binini getirdiklerini aktaran Başkan Köken, "Her sene yapıyorduk, bu sene bir sürprizimiz oldu çocuklara spor camiasının değerli duayeni Arda hocamızı getirdik. Güzel bir sezon açılışını yaptık çocuklarımızla birlikte. Arda Turan'da büyük bir renk kattı ve çocuklara büyük motive verdi. Yaz Spor Okullarıyla birlikte kışında bunları devam ettiriyoruz. Yaklaşık 28 tane tesisimiz var. Yakında yeni spor salonumuzu açacağız. Bir de yüzme havuzunun temelini atıyoruz derken, tesis sayımız birkaç ay içinde 30'a çıkacak. 30 spor tesisimizle beraber, bölgemizde lisanslı sporcu sayımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Bunları sayısını arttırdıkça çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklara bu gelişim çağında destek vermek çok önemli"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise "Eyüpsultan Belediyesi'nin başkanı olmasından daha çok bir abi gibi. Ben Eyüpspor'un başına geldiğimden beri bana da çok yardımcı oldu. Öncelikle böyle bir ortamı sağlamak çok kıymetli, çocukları düşünmek çok önemliydi. Bizde hep beraber olalım, buna destek verelim dedik. Tabii özellikle bu yaşta, bu gelişim çağında onlara destek vermek, onlara spor disiplini vermek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışmak çok kıymetli. O yüzden kendisini ve vizyonunu tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapılacaktır. Bugün gördüğüm manzaradan dolayı çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.