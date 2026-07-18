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Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 Bandırmaspor 1

Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 Bandırmaspor 1
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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor ile 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, Bolu'daki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Bandırmaspor 7. dakikada Kerem Dönertaş'la öne geçerken, Eyüpspor'un golünü 57. dakikada Hamza Akman kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Bolu'da gerçekleştiren iki takım, Abant yolu üzerinde bulunan otelin sahasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Bandırmaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlamak isteyen Eyüpspor, aradığı golü 57. dakikada Hamza Akman ile buldu. Bu golle skor 1-1'e geldi.

Kalan bölümde iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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