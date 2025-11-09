Haberler

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak: 'Mağlubiyet üzücü ama sahaya odaklandık'

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, oyuncularını kutlayarak ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak sonuçlandırma aşamasında başarısız olduklarını belirtti. İkinci yarıda Samsunspor'un üstünlüğünü kabul eden Ak, önlerinde milli takım arası olduğunu ve daha çok çalışarak başarıya ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, "Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz." dedi.

Ak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını kutladı.

Oyun disiplininden futbolcularının ayrılmadığını v iyi işler yaptıklarını anlatan Ak, "Özellikle ilk 45 dakika istediğimizi aldık. Belki ilk 45 dakika o yakaladığımız pozisyonlar, geçişler, cezası alanına daha fazla girdik ama maalesef o ilk yerdeki bölümde sonuçlandırmayı yapamadık. Samsunspor son dönemlerde çok kondisyonu iyi bir takım. Özellikle ilk yarı çok dominant oynuyor. Hem maçı domine edip hem de özellikle ilk 20-30 dakikada 2-0 skorları yakalayan bir takım ama ilk yarı bizim istediğimiz gibi geçti." ifadesini kullandı.

Ak, ikinci yarının Samsunspor'un üstünlüğünü ile geçtiğini belirterek, "Çok pozisyon vermedik, takım savunması, takım disiplininden uzaklaşmadık. Fakat 85'in dakikada maalesef duran toptan yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz, belki ilk yarı skoru yakalayabilirdik ama ikinci yarı onlar, daha üstündü. Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde milli takım arası var. Daha çok çalışıp buradan çıkmasını becereceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gözaltına alınma ile ilgili soruya Ak, "Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Süreci takip edeceğiz. Kulüp gereken açıklama yapacaktır." diye konuştu.

Haberler.com
