Atila Gerin: Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Eflatun-sarılılar, bu sonuçla ligde kalmayı son haftada garantiledi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin değerlendirmelerde bulundu. Ligde kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Atila Gerin, "Allah'ıma şükürler olsun. Çok zorlu bir yolculuktan, süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık. Tüm toplantıların sonunda son top, son düdük diyerek kendim çağırdım. Böyle nasip etti. Çok şükürler olsun. İnanılmaz bir hikaye var. Fenerbahçe'yi sahadaki duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Kolay değil. Büyük takım oyuncularının iddiasız maçlarda böyle duruş sergilemesi kolay değil. Onların hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bütün takımlar böyle olur. Sonra Allah bize golü nasip etti. İnanıyorduk, bunun hayaliyle yaşıyorduk. Bu işi erken kurtaramayacağımızı biliyordum. Çocuklara 'Kadıköy'de Allah nasip edecek' diyordum. Çocuklarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Onlar büyük bir hikayeyi destana çevirdiler. 2 tane başkanın içeride olması, kayyum atanması, ekonomik zorluklar... Çok şükürler olsun. İnanılmaz bir birliktelik sağladılar. Ben 4,5 senedir burada çalışıyorum. Sonra kulüpte kalıcı hoca olarak istediler. Bir oyun kültürü sağlamak için çalışmalarımız vardı. Düşersek de oyunumuzla, direnerek düşelim diye düşünmüştük. Ama Allah kalmayı nasip etti. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik. Allah'a şükürler olsun" sözlerini kullandı.

'ÇOK ZOR BİR 5 DAKİKAYDI'

3-2 geride oldukları 5 dakikada neler yaşadıklarını aktaran Atila Gerin, "5 dakika zaten çok zor bir 5 dakikaydı. 2-0'dan 3-2 oluyor. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada. Burada ben şöyle yaptım, böyle yaptım demek abes olur. Skoru koruyabilir miyiz diye 5-4-1'e döndüm. Mağlup duruma düşünce bu sefer hücum oyuncularını aldık. Rotariu, 3 aydır yok. 5 dakika oynayabilir mi diye peşindeyim. Allah nasip ediyor, asist yapıyor çocuk. 5 dakikada da inançlıydık. Tabii ki Kadıköy, dünyanın en zor deplasmanlarından biri" dedi.

Anıl Yaşar'ın maçın son anlarından tribünlere yaptığı hareketlerin hatırlatılması üzerine Gerin, "Pırlanta gibi bir çocuk. Bir şey yaptıysa onun adına ben özür diliyorum. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz. O çocukların o kadar çok kırılma noktaları, motivasyonlarının düştüğü anlar oluyor. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün bile Jankat'a 'Kalk, kalk' dedik. Ben öyle 5 tane maç kaybettim. Buna prim tanıyan hakem arkadaşlarım yüzünden. Çocuklarımın bir kusurları olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam" diyerek sözlerini tamamladı.

