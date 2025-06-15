Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk Şahin, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine teknik direktör Selçuk Şahin, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde teknik direktör Selçuk Şahin ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

SELÇUK ŞAHİN: EYÜPSPOR'UN BİR KULÜP FELSEFESİ VAR

Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi olduğunu ve bu felsefenin kendisine uyduğunu aktaran Selçuk Şahin, "Ligi geçen sene 6'ncı sırada bitirdiler. Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi var. Bu felsefe bana da uyuyor. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın sorumluluğunu almak mutluluk verici. Aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum. Çok önemli ve güzel bir kulüpteyim. Çok güzel bir tesisimiz var. İnşallah süreç boyunca başarılı oluruz. Ekibim ve oyuncularımla elimizden geleni yapacağız. Takımı, geçen seneden daha iyi bir yere getirmek tek hedefimiz. Arda hocaya da teşekkür etmek isterim. Bu kulüpte önemli bir başarı ve oyun kültürü bıraktı. Biz de nerelerde eksik var, nereleri daha iyi yapabiliriz diye çalışacağız. O anlamda Arda hocanın katkısını da unutmamak lazım" dedi.

Eflatun-sarılı ekibin eski teknik direktörü Arda Turan ile sürekli görüştüğünü belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Kendisi sürekli görüştüğüm bir arkadaşım. Sezon içerisinde de kendisini arayacağım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GENİŞ BİR TRANSFER LİSTEMİZ VAR'

Geniş bir transfer listeleri olduğuna değinen Selçuk Şahin, "Eyüpspor, geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi. Kadro planlamamız yapılıyor. Oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer yapacağız. Çok geniş bir transfer listemiz var. Geçen senenin üzerine çıkmak zor olacak ama bunu başaracak kadroyu kuracağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.

FATİH KULAKSIZ: GENÇ HOCALARIN YÜKSELMESİNE VESİLE OLMAK İSTİYORUZ

Selçuk Şahin yönetiminde yeni bir hikaye yazacaklarını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "İnşallah kulübü daha ileri taşıyacağız. Yeni teknik direktörümüz ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağız. Selçuk Şahin ile Arda Turan gibi genç ve hedefi olan hocalara şans vermek istiyoruz. Genç hocaların yükselmesine vesile olmak istiyoruz. Bu yüzden içimize sinerek hocamızla güzel bir başlangıç yaptık. Hocamızla bir planlama yapıyoruz. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan oyuncu alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Fırsat transferi olursa tercih ediyoruz. Kadronun yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz. Satışı ile kulübe mali katkı sağlayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bazen transferin sonuna doğru farklı fırsatlar çıkabiliyor. Hızlı karar almamız gereken mevkiler var. Bazı mevkiler için de fırsat bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BERKE ÖZER'İ ŞU ANDA SATMIYORUZ VE KENDİSİ İLE DEVAM EDECEĞİZ'

Milli kaleci Berke Özer'i şu anda satmayı düşünmediklerini ve kendisiyle devam edeceklerini vurgulayan Kulaksız, "Hocamız, takımda kalması için kendisi ile görüşme yaptı. Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmedi. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Kendisini daha değerli konuma getirmek istiyoruz. Berke Özer'i şu anda satmıyoruz ve kendisi ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.