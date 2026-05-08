Eyüpspor, ligde kalma yolunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 29 puan toplayan eflatun-sarılı takım, 33. haftaya 14. sırada girdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde son 3 haftada 7 puan alan Eyüpspor, ligde kalma ümitlerini artırdı.

Ligde 40 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ise 8. sırada rahat bir konumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de yapılan müsabakayı 3-0 ev sahibi takım kazanmıştı. Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile yaptığı 3 maçı da kaybetti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
