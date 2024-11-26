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Eyüpspor, Jonjo Shelvey'in sözleşmesini feshedecek

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Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'a konuk olacak Eyüpspor, sezon başında büyük umutlarla transfer etse de teknik direktör Arda Turan'ın performansı beğenmediği ve takımda istemediği Jonjo Shelvey'nin sözleşmesini feshedecek. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak. Arda Turan'ın takımında zorlu karşılaşma öncesinde sezon başında transfer edilen Jonjo Shelvey ile yollar ayrılacak.

ARDA TURAN İSTEMİYOR, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın performansını beğenmediği ve takımda istemediği Shelvey ile ayrılık için görüşmelere başladı. Taraflar fesih için anlaşma noktasına geldi. Ayrılığın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Eyüpspor'u Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Eyüpspor, Jonjo Shelvey'in sözleşmesini feshedecek

SHELVEY'İN PERFORMANSI

Geçen sezon Rizespor'da forma giyen İngiliz orta saha, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a transfer olmuştu. Shelvey, İstanbul ekibinde bu sezon 6 maçta forma giyebildi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Eyüpspor, Jonjo Shelvey'in sözleşmesini feshedecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kara:

SKORU TAHMİN ETMEDE ZORLANMAMAK GEREKİR ARDA=0 GS=3 FALAN

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

elinden gelse takımı maça çıkarmadan hukmen mağlup olur..eyup başaknı olsam 1dk takımda tutmam kovarım bu adamı.

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