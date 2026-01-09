Mujakic ve Draguş ile yollarını ayıran Eyüpspor, Lenny Pintor'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yollarını ayırarak Avusturya'nın LASK takımından Lenny Pintor'u kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor