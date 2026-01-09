Mujakic ve Draguş ile yollarını ayıran Eyüpspor, Lenny Pintor'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken kadrosuna 1 oyuncu dahil etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.