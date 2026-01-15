Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 2 Iğdır FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Eyüpspor, Pendik Stadı'nda karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Atakan Çankaya'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Özder Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda topun Conte'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok'un yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Metehan'ın, Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalması sonrasında hakem Fatih Tokail bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

78. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası monitörde pozisyonu inceleyen hakem Fatih Tokail, penaltıyı iptal etti.

86. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Talha Ülvan, topu arka direğe gönderdi. Bu noktada Emir Ortakaya'nın kafayla altıpasın gerisine çevirdiği topu alan Metehan, pasını kale önündeki Umut'a aktardı. Umut da kale önünde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Pendik

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Emre Doğu

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Radu (Sadia dk. 63), Talha Ülvan, Emir Ortakaya, Mendy (Arda Yavuz dk. 63), Legowski, Pintor (Metehan Altunbaş dk. 71), Taşkın İlter (Stepanenko dk. 71), Raux Yao (Onguene dk. 79), Baran Ali Gezek, Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Berhan Kutlay Şatlı, Deniz Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan, Ömer Efe Ay

Teknik Direktör: Atila Gerin

Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan, Alperen Selvi, Conte, Tsunami, Atakan Çankaya (Oğuz Güçtekin dk. 46), Ahmet Engin, Suarez (Doğan Erdoğan dk. 63), Ali Kaan Güneren (Bacuna dk. 82), Rotariu (Mendes dk. 71), Özder Özcan (Koita dk. 63)

Yedekler: Melih Akyüz, Alim Öztürk, Malik Yılmaz, Ali Yaşar, Beraat Keser

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Umut Bozok (dk. 45+2 pen. ve dk. 86) (Eyüpspor), Özder Özcan (dk. 25) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Umut Bozok, Talha Ülvan, Emir Ortakaya (Eyüpspor), Bacuna (Iğdır FK) - İSTANBUL