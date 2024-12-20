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Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi, kırmızı kart çıktı

Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi, kırmızı kart çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-1 eşitlik var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Ev sahibi takım Eyüpspor ise oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek topladığı 26 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Robin, Claro ,Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

İ.Y Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

45+5' Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan kırmızı kart gördü.

45+5' Kostic, sol kanattan hızla topu sürerek ceza sahasına yerden pasını verdi. Penaltı noktasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' GOOOLLL! Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Fred, Tadic'in pasında sol kanattan hızla ceza sahasına girmek istedi ancak Melih, ceza sahasının sol tarafında Fred'e faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

44' Ahmed Kutucu, rakip yarı alanın solunda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Tadic orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak Berke Özer'de kaldı.

40' Mücadele Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

39' Emre Akbaba ve Djiku, orta sahanın sağında hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştılar. Hakem Emre Kargın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

36' Caner'in kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

32' Mücadelenin bu dakikasında Eyüpspor %47-%53 Fenerbahçe topa hakim.

31' Osayi Samuel, ayağa kalktı mücadele kaldığı yerden devam etti.

30' Mücadelede ilk yarım saatlik bölümü geride bıraktık.

29' Ahmed Kutucu, orta alanın solunda Osayi Samuel'e faul yaptı. Hakem Emre Kargın, oyun alanına sağlık ekiplerini davet etti.

27' Caner Erkin kendi yarı alanından rakip yarı alana uzun bir pas attı. Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed'in sağ ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu.

26' GOOOLLL! Eyüpspor 1-0 Fenerbahçe (Ahmed Kutucu)

24' Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağından En Nesyri kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Berke Özer topa sahip oldu.

23' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Tadic'in yaptığı kafa vuruşu Eyüpspor savunmasında Robin Yalçın'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Emre Kargın'a penaltı itirazlarında bulundu.

18' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inip ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

16' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Berke Özer topa sahip oldu.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

13' Emre Akbaba, orta sahanın sağ tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

7' İrfan Can Kahveci ayağa kalktı. Mücadele yeniden hareketlendi.

6' İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanın sağında Ahmed Kutucu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Emre Kargın oyunu devam ettirdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

2' Eyüpspor, Fenerbahçe yarı alanının solundan üst üste taç aışları kullandı.

1' İlk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCarsambali:

Berke'yi gorucez bu aksam..Gs macinda kendini parcalamisti...

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Haber YorumlarıMGk:

Normal bir futbol ülkesin de hakem maçı durdurup İrfan cana Canere yumruk attığı için kırmızı kart verip güzelce devam eder peki bizde ne OLDU VARA BİLE GİDİLMEDİ fener gol attı eyübün hocası kırmızı iki eyüplü de sarı kart mşlh Bravo böyle devam TFF

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