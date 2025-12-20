Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Eyüpspor, maç öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

MAÇ OLİMPİYAT'TA OYNANACAK

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak. Kritik mücadele öncesi Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

"YENERSEK NE OLUR?" SORUSU GÜNDEM YARATTI

Eyüpspor'un paylaşımında ilk olarak, "Yarın Fenerbahçe'yi yenersek ne olur?" sorusu soruldu. Bilgisayar yanıtlarında, "Galatasaray'ın arka bahçesi nasıl oynadı ama… Üzmez Galatasaray'ını, yener tabii. Galatasaray şampiyon olsun diye oynadılar" ifadeleri yer aldı.

"YENİLİRSEK NE OLUR?" CEVAPLARI DA PAYLAŞILDI

Aynı paylaşımda bu kez, "Peki yarın yenilirsek ne olur?" sorusu yöneltildi. Buna karşılık verilen cevaplarda ise, "Tamam anladık üzmedin Fener'ini. Maça kaça sattınız siz? Yatacağınız belliydi Fener'inize" ifadeleri dikkat çekti.

EYÜPSPOR'DAN NET MESAJ

Paylaşımın devamında Eyüpspor, bu yorumların ardından şu mesajı verdi:

"Bunlar çok kötü! Bir çözüm yok sanırım. Merak etme büyük Eyüpspor taraftarı! Yarın yensen de yenilsen de her zamanki gibi sahada kulübü için, başkanı için onuruyla mücadele eden bir takım olacak."