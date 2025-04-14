Eyüpspor'dan Adana Demirspor'a 6-0'lık Yok Edici Yenilgi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u sahasında 6-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet elde etti. Maçta Mame Thiam, Emre Akbaba, Umut Bozok, Tayfur Bingöl ve Halil Akbunar'ın golleriyle Eyüpspor güçlü bir oyun sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol tarafta topla buluşan Caner'in pasında Thiam bekletmeden pasını Umut'a çevirdi. Bu oyuncunun sağ tarafa çıkardığı topu müsait pozisyondaki Emre Akbaba filelere gönderdi. 4-0
79. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ortasında kale alanındaki Tayfur'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0
88. dakikada Caner'in sağ taraftan ortasında Hamza'nın dokunduğu topu kaleci son anda sağ alt köşeden çeldi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Halil tamamlayarak filelerle buluşturdu. 6-0
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal (Taras Stepanenko dk. 58), Robin Yalçın, Luccas Claro (Hüseyin Maldar dk. 58), Umut Meraş, Emre Akbaba (Hamza Akman dk. 76), Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan (Ruben Vezo dk. 46), Caner Erkin, Mame Thiam (Halil Akbunar dk. 64), Umut Bozok
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Erdem Çalık, Emre Mor
Teknik Direktör: Arda Turan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Murat Eser dk. 58), Arda Kurtulan, Burhan Ersoy (Abat Aymbetov dk. 46), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak (Bryton Fougeu dk. 76), Maestro, İzzet Çelik (Aksel Aktaş dk. 70), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Osman Kaynak dk. 70), Ozan Demirbağ
Yedekler: Eren Fidan, Gökdeniz Tunç, Demir Yavuz, Ali Arda Yıldız, Sefa Gülay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Mame Thiam (dk. 10), Emre Akbaba (dk. 21 ve 50), Umut Bozok (dk. 30), Tayfur Bingöl (dk. 79), Halil Akbunar (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Taras Stepanenko (Eyüpspor) İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Adana Demirspor) - İSTANBUL