Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Hikayesi bol, zorlu bir maç oynadıklarını belirten Recep Uçar; topa daha çok sahip olarak, oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını fakat kırmızı kart sonrası maçın farklı bir noktaya evrildiğini belirtti. Uçar, "2-0'lık anlamlı, güzel bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bugün oyuna girenler inanılmaz mücadele etti. Kulübedekiler inanılmaz destek verdi. İçeride mücadele eden oyuncularım da bizim söylediklerimizi harfiyen yaptı" dedi.

'EYÜPSPOR MAÇLARININ BU STATTA OYNANMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Deplasmanda oynadıkları stadyumu da değerlendiren Recep Uçar "Çok mu iyi oynadık, inanılmaz iyi oynamadık, tabi bunun farklı sebepleri de var. Yani maçı kazandığım için söylemiyorum bunu. Süper Lig'in marka değerini TFF düşündüğünde, Eyüpspor maçlarının bu statta oynanıp oynanmamasının tekrar gözden geçirilmesi lazım. Hem zemin anlamında hem de fiziki koşullar anlamında TFF'ye bir nevi sitemim olsun" diye konuştu.

'2 DOĞRU MÜDAHALE ADALETE VESİLE OLDU'

"Dediğim gibi çok hikayesi olan bir maç, oyuncularımı kutluyorum. VAR'la alakalı hep şikayetler ediyoruz ama bugün itibarıyla 'İyi ki VAR' diyebiliriz. Yani biri bizim oyuncumuza Sagnan'a gösterilen kart, çok gözümün önünde, çok aleni bir ağır hareketti. VAR Hakemi Barış Alper Saka'ymış, tebrik ediyoruz müdahale etti. Sonrasında da bizim Valentin maalesef istemiyoruz; sarı gördü ama gerçekçi olmak gerekirse o pozisyon kırmızıydı. Orada iki tane doğru müdahale maçın bir şekilde daha adaletli gitmesine vesile oldu. Hep sitem ediyoruz bu sefer de övgüyü VAR'a yapabiliriz. Eyüpspor iyi mücadele ediyor, onlara da başarılar diliyorum. Rizespor olarak tarihimizde ilk defa Süper Lig'de 3'te 3 deplasman galibiyetiyle başlıyoruz, bu önemli ve oyuncularımı canı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZHAN PULAT: SİSTEMSEL OLARAK HER ŞEYİ DENEDİK AMA İŞ BİR NOKTADAN SONRA YETENEĞE GİDİYOR

Maçı değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktör Özhan Pulat, "Rizespor yaptığı transferler ve bütçeleriyle lig ortalamasının üzerinde elit bir takım. Ama biz kendi gerçeklerimizle doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla Rizespor'a karşı pozisyon üretmeye çalıştık." dedi.

'MAÇ 10'A 11'E DÖNDÜKTEN SONRA BÜTÜN RİSKLERİ ALDIK'

Kırmızı kartın kendi oyun planlarına da etki ettiğini söyleyen Pulat, "Maç 10'a 11'e döndükten sonra zaten bütün riskleri aldık. Üç tane formasyon değiştirdik. İlk başta 4-4-2'ye döndük. Sonra 3-2-5 gibi yerleştik. Sonra 2-2-6 gibi ön alanda yerleştik. Yani tüm tuşlara bastık. Kulübeden imkanlar dahilinde olan tüm oyuncu arkadaşlarımızı oyuna attık. Hem sistemsel olarak hem oyuncu bazlı her şeyi denedik ama bir noktadan sonra iş beceriye gidiyor, yeteneğe gidiyor. O pozisyonlarda skor edemezsen, tüm riskleri aldığında bir kontratak golüyle 2-0 mağlup ayrılıyorsun. Çok acı verici bir skordu benim adıma. Çünkü burada 11'e 11 oyunlarda bile puan ve puanlar beklerken, 10'a 11'lik bir oyunda mağlup olmak doğru değil. Ligin daha çok başı, puanla tanışamamış takımlar da var ama ivedilikle şapkamızı önümüze koyup, durum değerlendirmesini, konsantrasyon oyun ve mücadele noktasında hemen çözümler üretip sahaya dönmeliyiz bunun için de çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı