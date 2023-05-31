Eyüpspor, Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, daha az hata yapanın üst tura yükseleceğini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirtti.

Sezonun sonuna geldiklerini ve yaş ortalaması yüksek bir takım olduklarını dile getiren Yavaş, "Ciddi efor sarf ettiğimiz 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen oyun olmasa da iki takım adına da iyi mücadele vardı. Skoru korumak önemliydi. İlk devreyi tamamladık. Şimdi Bodrum'da mevsim şartları ve maç saati bizi daha fazla zorlayabilir ama buna da hazırız. Önemli anları daha iyi oynayacak takım bir üst tura yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Taşdemir: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, turu geçmek istediklerini kaydetti.

Önemli ve anlam yüklü bir maç oynadıklarını anlatan Taşdemir, "Maça dengeli başladık. Bence talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda iyi pozisyonlar bulduk. Bunu bu sezon çok fazla söyledim ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Eşleşmenin ilk yarısı bitti. İkinci yarı kendi evimizde olacak ve ona hazırlanacağız. Hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.