Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan yasa dışı bahis soruşturmasında bu sabah itibarıyla sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, düzenlenen operasyonla Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Erden Timur Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın dört ana başlıkta ilerlediği kaydedildi:

Şüpheli finansal işlemler (7 şüpheli)

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynadığı değerlendirilenler (6 şüpheli)

TFF'de görevli 1 şüpheliye ait bahis hesabı ve şüpheli finansal işlemler

Erden Timur dahil şüpheli finansal işlemler nedeniyle incelenen 1 şüpheli

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde "kendi takımının maçına rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu şüpheliler (14 şüpheli)

FATİH KULAKSIZ DA GÖZALTINDA

Bahis ve şike soruşturması kapsamında Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda "bahis" soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN 29 İSİM BELLİ OLDU

1. Bahattin Berke Demircan

2. Doğukan Çınar

3. Ergün Nazlı

4. Eyüp Can Temiz

5. Furkan Demir

6. Gökhan Payal

7. Hamit Bayraktar

8. Hüseyin Aybars Tüfekçi

9. İbrahim Yılmaz

10. İlke Tankul

11. İsmail Karakaş

12. Mert Aktaş

13. Mustafa Çeçenoğlu

14. Tufan Kelleci

15. Erden Timur

16. Figen Özkaya

17. Emrah Günaydı

18. Burak Söyleyen

19. Fatih Kulaksız

20. Ecem Alkaş

21. Ecrin Korkmaz

22. Esat Bilayak

23. Mirza Şerifoğlu

24. Enes Bartan

25. Hakan Çakır

26. Serhat Ölmez

27. Umut Esel

28. Buğra Cem İmamoğulları

29. Burcu Kurt

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı. İlk dalgada aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok hakemin de aralarında olduğu kişiler tutuklandı.

İkinci dalgada tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.