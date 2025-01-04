Eyüpspor, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

THIAM YILDIZLAŞTI

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Thiam'ın asistinde Prince Ampem kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

EYÜPSPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, iç sahada Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray'ın (3-0) ardından üçüncü mağlubiyeti alan Antalyaspor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.