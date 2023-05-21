Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti
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Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın detayları haberimizde.
Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Cenk, sol çaprazda ceza sahasının hemen önünde yerde kalınca maçın hakemi Ümit Öztürk faul verdi. Thill'in vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
18. dakikada Uğur'un ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içinde gönderdi. Arka direkte iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten dışarıya gitti.
25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Cenk, rakibini geçerek yakın köşeden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada Bardhi'nin sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Erkam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
69. dakikada sağ kanattan topu getiren Dibba, sıfıra inerek içeriye çevirdiği topta Ryan Babel, arka direkte sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Temel xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Ömer Bayram xx, Luccas Claro xx, Uğur Demirok xx, Murat Uçar xx, Sinan Kurt xx (Buğra Çağlıyan ' dk. 90+3), Alpaslan Öztürk xxx (Melih Kabasakal x dk. 61), Olivier Thill xx (Bekir Yılmaz ' dk. 80), Cenk Ahmet Alkılıç xx, Ryan Babel xxx (Umut Bulut ' dk. 80), Halil Akbunar xx (Pa Dibba x dk. 61)
Yedekler: Cengiz Köseer, Engin Aksoy, Berkay Doğan, Yonathan Del Valle, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Arda Turan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Musa Caner Aktaş xx, Haşim Sarman xx, Erkam Reşmen xx (Alpay Çelebi dk. x 72), Muharrem Cinan xx, Aykut Çeliker xx (Umut Uysal ' dk. 90+1), Rashad Muhammed xx (Abdullah Aydın x dk. 72), Jurgen Bardhi xx, Christian Innocent xx, Melih İnan xx (Anderson Costa xx dk. 46), Hamza Gür xx (Musa Yüksel ? dk. 80)
Yedekler: Boran Güngör, N'fanly Sylla, Halil Açıkgöz, Friday Eze
Teknik Direktör: Tacettin Bakacak
Goller: Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 25), Ryan Babel (dk. 69) (Eyüpspor), Erkam (dk. 56)
Sarı kartlar: Ryan Babel, Alpaslan Öztürk, Melih Kabasakal (Eyüpspor), Melih Uçar, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL