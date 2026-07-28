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Eyüpspor, Anıl Yaşar'ı bir sezon daha kiraladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan genç stoper Anıl Yaşar'ın bonservisini 1 sezon daha kiraladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan genç stoper Anıl Yaşar'ın bonservisini 1 sezon daha kiraladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar'a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'camiamıza hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 24 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısını Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da, ikinci yarısını ise Eyüpspor'da geçirdi.

Anıl, eflatun-sarılı ekipte 5 Süper Lig müsabakasında toplam 357 dakika süre buldu.

Kaynak: AA
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