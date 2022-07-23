Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel'den herkesi kahkaya boğan 'dolmuş şoförü' paylaşımı - Haberler

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Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel'den herkesi kahkaya boğan 'dolmuş şoförü' paylaşımı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Ryan Babel'in yeni durağı Eyüpspor oldu. İstanbul'daki 4.durağına imzayı atan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti.

DOLMUŞ PAYLAŞIMI

Ryan Babel, Maçkolik'in hazırladığı 'dolmuş şoförü' görselini paylaştı. Görsel de Ryan Babel'in İstanbul'da futbol oynadığı Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Eyüpspor takımları dolmuş durağı olarak tasvir edildi. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımın altına Nigel De Jong ve Feghouli gibi eski Galatasaraylı futbolcular da yorum yaptı.

Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel'den herkesi kahkaya boğan 'dolmuş şoförü' paylaşımı

Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel'den herkesi kahkaya boğan 'dolmuş şoförü' paylaşımı

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA 42 MAÇA ÇIKTI

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel'den herkesi kahkaya boğan 'dolmuş şoförü' paylaşımı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Ryan Babel Spor Haberler

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