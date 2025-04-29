Eyüp Saka: 'Umarım Gelecek Yıllarda Oyuncularımıza Katkı Sağlarız'

- Eyüp Saka: "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz"

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19, Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı. Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi'nin genç oyuncular için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz" dedi.