Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği Avrupa ülkesinde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

Eyüp Saka: 'Umarım Gelecek Yıllarda Oyuncularımıza Katkı Sağlarız'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Teknik Direktör Eyüp Saka, turnuvanın genç oyuncular için önemine vurgu yaptı.

- Eyüp Saka: "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz"

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19, Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı. Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi'nin genç oyuncular için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.