Eyüp Saka: 'Umarım Gelecek Yıllarda Oyuncularımıza Katkı Sağlarız'
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Teknik Direktör Eyüp Saka, turnuvanın genç oyuncular için önemine vurgu yaptı.
- Eyüp Saka: "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz"
UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19, Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı. Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi'nin genç oyuncular için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor