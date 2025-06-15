Eylem Engin Avrupa Şampiyonu, Edirne'de Coşkuyla Karşılandı

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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Süloğlu'nda büyük bir törenle karşılandı. Güreşçi Engin, başarılarıyla ilçede sevgi ve gurur kaynağı oldu.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen programda coşkuyla karşılandı.

Başarılı güreşçi Engin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen şampiyonada 73 kiloda birinci oldu.

Milli güreşçi için memleketi Süloğlu'nda karşılama programı düzenlendi.

İlçe girişinde karşılanan Engin'e Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından çiçek hediye edildi, dua edildi.

Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortej, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Belediye Başkanı Ormankıran, burada yaptığı konuşmada, Engin'in başarılarının ilçede büyük sevinç yaşattığını söyledi.

Güreşe verdikleri desteğin karşılığını aldıklarını belirten Ormankıran, "Eylem kızımız 2 yıl önce dünya ikincisi oldu. İlerleyen dönemde madalyalar kazandı. Şimdi de Avrupa şampiyonu oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Çok sevinçliyiz. İnşallah daha büyük başarılar elde edecek ve Türk bayrağını katıldığı şampiyonlarda dalgalandıracak." ifadelerini kullandı.

Engin ise çok mutlu olduğunu belirterek kendisine destek veren antrenörlerine teşekkür etti.

Programa, Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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