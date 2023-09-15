EY Sivasspor, Fode Koita'yı transfer etti

EY Sivasspor, Gineli forvet oyuncusu Fode Koita ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Koita, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa ve Trabzonspor formaları giymişti.

EY Sivasspor, 32 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Fode Koita'yı renklerine bağladı.

Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu, İstanbul'da Sivasspor As Başkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen ve Blackburn Rovers takımlarının formalarını giydi. 2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 132 maça çıkan Koita, 30 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. - SİVAS