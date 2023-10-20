Exxen, Galatasaray - Bayern Münih maçını ücretsiz yayınlayacak

Exxen, 24 Ekim'e kadar üye olan kullanıcılara 14 gün boyunca platformu bedava kullanma imkanı sağlayacak. Böylece Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodø/Glimt ile oynayacağı karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

Geçtiğimiz hafta Manchester United – Galatasaray maçı öncesinde çöken Exxen, futbolseverleri heyecanlandıran bir duyuruda bulundu. Buna göre Exxen üzerinden Galatasaray – Bayern Münih maçını ücretsiz izlemek mümkün olacak.

Exxenspor "14 gün bedava izle" kampanyası başlattı

Exxen, 24 Ekim'e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu bedava kullanma imkanı sağlayacağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodø/Glimt ile oynayacağı karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

24 Ekim Salı, 19.45'teki Galatasaray-Bayern Münih maçı için Exxenspor'a şimdi üye ol, '14 gün bedava izle' fırsatını kaçırma. pic.twitter.com/0wh8TqBAgQ — Exxen (@exxentr) October 19, 2023

Hatırlayacağınız üzere 3 Ekim 22.00'da Manchester United-Galatasaray maçı oynanmaya başlamış, ancak maçı canlı gösterecek Exxenspor'da ciddi sorunlar yaşanmıştı. Maç öncesi uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." içerikli bir mesaj karşılaştığı görülmüştü.

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Bu hatasını telafi etmek isteyen Exxen, üç büyük takımın maçlarını yeni abonelere ücretsiz açmış oldu. Kullanıcıların bu fırsattan yararlanması için Exxenspor'a üye olması gerekiyor.

Exxenspor abonelik ücretleri ne kadar?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

Exxen hesabı nasıl açılır? – Exxen'e nasıl kayıt olunur?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Peki siz Exxen platformu ve abonelik fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.