Evren Otyakmaz: 'Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık'
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, kaybettikleri için üzgün olduklarını ve önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirtti.

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Maalesef olmadı üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Otyakmaz, "Bizim için üzücü bir gün oldu. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Maalesef olmadı üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçı 2 bölümle analiz etmeliyiz. İkinci yarı daha baskılı ve topa sahip olmaya çalışan bir Sivasspor vardı. Gerçekten üzgünüz. Önümüzdeki Bodrum maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Maç özelinde konuşursak ilk yarıda daha dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı ise 10 kişi kaldıktan sonra dengeler bozuldu. Biz oyuncularımıza gerekli uyarıları da yapıyoruz. Oyuncu şut atmıyor diyemeyiz ama pozisyon bulamıyordur. Sivasspor büyük bir camia ve Süper Lig takımı. Toparlanma süreci halen devam ediyor. Kulüplerde hızlı değişimler negatif anlamda hızlı çöküşlere sebebiyet verebiliyor. Herkesten anlayış ve sabır bekliyoruz. Teknik heyet ve futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Sivasspor kazanmak zorunda özellikle de iç sahada. Bugün için konuşacak olursak dramatik bir maç oldu bizim için. Bizim takımımız gerçekten birçok övgüyü hak ediyor" diye konuştu.

"Yönetim açıklayacak"

Bir basın mensubunun, "Kulübün transfer tahtası kapalı. Son durum nedir?" şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Bu konuyla alakalı konuştuk ama ben bu konuyla ilgili açıklama yapmayacağım. Yönetimsel bir konu, bunu hafta içi yönetim açıklayacaktır" yanıtını verdi. - SİVAS

