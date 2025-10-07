Evin Demirhan Yavuz, Sakatlığına Rağmen Bronz Madalya Kazandı

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sakatlanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, "Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi." dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-21 Eylül'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 kiloda Moğol sporcu Munkhar Byambasuren karşısında bronz madalya kazandığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ödül törenine rakiplerinin yardımıyla çıkan milli güreşçi Evin'in tedavisi sürüyor.

Memleketi Siirt'e gelen milli güreşçi, adını taşıyan Evin Demirhan Spor Tesisleri'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a milli takım forması hediye etti.

Evin Demirhan Yavuz, sakatlanmasına rağmen mücadeleyi bırakmadan bronz madalyaya ulaştığı müsabakayı AA muhabirine anlattı.

Erkek takımının bu organizasyonda madalya kazanamadığını ve ilk madalya şansını kendisinin elde ettiğini dile getiren Evin, şöyle konuştu:

"Müsabakamda alacağım madalyayla ilk madalyamızı almış olacaktık. Aslında biraz da onun vermiş olduğu baskı da vardı. Çok şükür madalyamızı aldık. Müsabaka sırasında çok zorlu bir an yaşadım. Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi. Bronz da olsa o madalyayı getirmek istiyordum. Son saniyelere kadar sabrettim ve strateji yaptım."

Rakibinin hamlesinin aslında faul olduğunu fakat hakemin görüş açısında olmadığı için fark etmediğini belirten Evin, ilk dakikalarda hiç atak yapamadığını söyledi.

"Son saniyelerde yaptığım strateji gerçekten işe yaradı"

Devreyi geride bıraktığında köşeye geldiğini ve durumu antrenörüyle paylaştığını anlatan Evin Demirhan Yavuz, antrenörünün güreşememesi durumunda kendisine bildirmesini istediğini fakat ona mücadeleden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini belirtti.

Rakibini iyi tanıdığını ve onun da bronz madalyayı çok istediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Onun da büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyası olacaktı. Son saniyelerde yaptığım strateji gerçekten işe yaradı çünkü ayağım bir daha ters pozisyona geldiği zaman bir pozisyon daha çıkartamazdım. Onun farkındaydım. O yüzden son saniyeleri bekledim. Son 30 saniyede diğer müsabakalarda da yaptığım bir hareketim var. Rakibi birazcık kandırarak o pozisyona getirdim ve puanı aldım. Ayağa kalktığımızda 14 saniye kalmıştı. Rakip gerçekten sakatlanan ayağıma tekrar bir hamle yaptı. Maç bittiğinde hocalarımla ve eşimle konuştuğumda 'İyi ki diğer ayağıma daldı. Sakat ayağıma dalmadı. Yoksa savunma yapamazdım.' dedim ama sakat ayağıma dalmış ve ben gerçekten o kadar odaklanmışım, o kadar madalya istemişim ki hiç fark etmeden mücadele etmişim. Zaten artık ayağa kalkmaya çalıştığımda ayağımı hissetmiyordum, üstüne basamıyordum. Doktorlar geldi. Hakem ve doktorlar beni ayağa kaldırdı. Elimi kaldırdıktan sonra da rakibim centilmence kolumu girdi ve beni köşeye kadar götürdü. Oradaki sağlık ekipleri yardımcı oldu. Sağlam girdiğim müsabakadan tekerlekli sandalye ile otele dönmek zorunda kaldım."

"O gün kendi sınırlarımla da mücadele ettim"

Minderdeki o mücadelesinin sosyal medyada gündem olduğunu ve çok güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Evin, bunun birçok kişiye ilham olduğunu düşündüğünü belirtti.

Evin Demirhan Yavuz, "Ben de çok duygulandım. Gerçekten o paylaşımları gözyaşlarıyla izledim. Vazgeçmemek, mücadele etmek... Gerçekten bir amaç uğruna, ülkemiz adına, bayrağımız uğruna mücadele ediyorum. Burada bu mücadeleyi göstermiş olmak benim için çok kıymetli. O gün sadece rakiplerimle değil, kendi sınırlarımla da mücadele ettim." ifadelerini kullandı.

Ailesinin de mücadeleyi ekran başında takip ettiğine ve babasının ciddi bir rahatsızlık geçirdiğine değinen Evin, kazandığı madalyayı babasına armağan ettiğini belirtti.

Evin, ciddi yırtıklar bulunan ayağına henüz rahat basamadığını ve tedavisinin sürdüğünü, gelecek yıl sezona iyi bir şekilde girmeyi amaçladığını kaydetti.

"Evin, Siirt'te mücadele, başarı ve azim demek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da Evin Demirhan Yavuz'un Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de kızlara güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Elde ettiği başarılar ve örnek kişiliğiyle Evin'in adının kentte yapılan tesise verildiğini anımsatan Çalgan, "Evin, Siirt'te mücadele, başarı ve azim demek. Kendisi sporcularımıza çok ciddi örnek oluyor. Son müsabakasında bizleri de son derece gururlandırarak bronz madalyayı ülkemize getirdi." diye konuştu.