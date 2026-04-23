Evin Demirhan Yavuz'dan gümüş madalya

MİLLİ güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'da 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 11-0 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'da 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 11-0 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı. Maçın ilk devresini 9-0 yenik kapatan milli sporcu, karşılaşmayı 11-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Bu maça kadar Avrupa şampiyonalarında 6 madalyası olan Yavuz, 7'nci madalyasını kazandı. Yavuz, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmış oldu.

'OLİMPİYAT MADALYASINI KAZANARAK RAHMETLİ BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM'

Karşılaşma sonu gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz, "Çok zor bir süreçten geçtim. Altın madalya kazanmak çok istedim. Çok kötü bir performans sergiledim. Çok üzgünüm. Asıl isteğim olimpiyat madalyasını kazanarak rahmetli babama armağan etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan görüntü

73 yıllık fabrikada üretim durdu