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Evin Demirhan Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk turunu maç yapmadan geçen Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2 öndeyken tuşla mağlup etti. Yarı finalde ise Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3'le geçen Yavuz, finale adını yazdırdı. Finalde Azerbaycanlı Maria Stadnik ile karşılaşan Evin Demirhan Yavuz, rakibi karşısında etkili olamadı ve tuşla mağlup oldu. Milli güreşçi böylece şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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