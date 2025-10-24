Haberler

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 6. hafta maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.

  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague 6. hafta maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3. galibiyetini aldı.

EuroLeague 6. hafta maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

TÜRK DERBİSİ FENERBAHÇE BEKO'NUN

EuroLeague 6. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 yendi. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

MAÇA İYİ BAŞLAYAN TARAF ANADOLU EFES

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, boyalı alanı savunmakta sorun yaşasa da dış atış isabetleriyle 5. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, pota altından rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermezken, lacivert-beyazlılar üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 5 isabetle oynadı. Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-18 üstün geçti.

İLK DEVREDE KIYASIYA MÜCADELE

İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı basketlerin olduğu bu çeyreğin ilk bölümünde 28-28'lik eşitlik sağlandı. Periyodun ikinci kısmında oyunda tempo artarken iki takım da boyalı alandan skor üretti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 30 saniye kala maçta ilk kez öne geçti: 43-44. Sarı-lacivertli takım, derbide soyunma odasına da 44-43 önde girdi.

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EŞİTLİK VAR

Üçüncü çeyrekte savunmalar ön plana çıktı. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği derbide final periyoduna 58-58'lik eşitlikle gidildi.

FENERBAHÇE BEKO SON ÇEYREKTE ETKİLİ

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe Colson ve Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketlerle başlayarak 6 sayılık (58-64) fark yakaladı. İki ekip de periyodun ortalarında peş peşe top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler, Wilbekin'in dış atışıyla 35. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 62-69. Üst üste hücumlardan eli boş dönen Anadolu Efes, kalan sürede farkı kapatamadı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-69 kazandı.

