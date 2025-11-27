Haberler

Euroleague, İsrail'de Maçların Yeniden Başlayacağını Duyurdu

Güncelleme:
Euroleague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail'deki güvenlik durumunu değerlendirerek 1 Aralık'tan itibaren maçların kendi sahalarında yeniden başlayacağını açıkladı. İlk maç 9 Aralık'ta EuroCup'ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasında gerçekleşecek.

EUROLEAGUE Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail'deki mevcut durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. İsrail takımları, güvenlik önlemleri ve yerel otoritelerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, 1 Aralık'tan itibaren kendi sahalarında maçlarını oynamaya devam edecek. Maçların yeniden başlaması için 9 Aralık'ta EuroCup'ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasındaki karşılaşma takvime alınırken, Euroleague ise 11 Aralık'ta Maccabi Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki maçla yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili olarak resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail'deki mevcut durumu değerlendirmek üzere 27 Kasım Perşembe günü bir araya geldi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve ülkede maçların yeniden başlaması için 1 Aralık'ın geçici bir tarih olarak belirlendiğini duyuran duyurunun ardından gerçekleşti.

Toplantıda kulüpler, Euroleague Basketbol (EB) heyetinin geçen hafta İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret hakkında detaylı bir brifing aldı. Bu ziyaret, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir yerinde incelemesini ve çeşitli hükümet organlarıyla resmi toplantıları içeriyordu. Kulüpler ayrıca, EB'nin yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve izleme aşaması boyunca aktif olarak katılan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere tüm ilgili kuruluşlarla yürüttüğü en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketbol, dikkatli değerlendirmelerin ardından dönüş planını devreye almaya ve EuroCup'ın 10. ve EuroLeague'in 15. haftalarından itibaren İsrail'de turnuvayı yeniden başlatmaya karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'deki ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Midtown Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u konuk edeceği maç olarak planlandı. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi Rapyd Tel Aviv ve LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki maçla geri dönerken, Hapoel IBI Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız Meridianbet Belgrad'a karşı iç sahadaki ilk maçına çıkacak.

Euroleague Basketbol, gelişmeleri yakından takip etmeye ve ilgili herkesin güvenliğini ve refahını sağlamak için yerel ve uluslararası yetkililer, konuk takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan dönüş planı, yerel takımlarının İsrail'e seyahatiyle ilgili olarak ulusal hükümet tavsiyelerine veya kısıtlamalarına tam iş birliği ve uyum sağlamayı taahhüt etmektedir."

TÜRK TAKIMLARININ TARAFSIZ SAHADA OYNAMALARI BEKLENİYOR

Öte yandan evsahibi oldukları maçları İsrail takımlarına karşı tarafsız sahada oynayan Euroleague ve EuroCup'taki Türk takımlarının yine tarafsız sahada oynamaya devam etmeleri bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
