Haberler

Avrupa Ligi, ??İsrail ve Dubai takımlarının iç saha maçlarını oynayacağı ülkeleri açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi, güvenlik nedeniyle İsrail ve Dubai takımlarının iç saha maçlarını alternatif ülkelerde oynatma kararı aldı. Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI Tel Aviv, Belgrad ve Sofya'da; Dubai Basketbol ise Saraybosna'da maç yapacak.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ?? İsrail ve Dubai takımlarının 2025-2026 sezonunun geride kalan iç saha maçlarını, güvenlik nedeniyle alternatif ülkelerde oynamalarına onay verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi'nde yer alan İsrail ekiplerinden Maccabi Rapyd, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda, Hapoel IBI Tel Aviv ise iç saha maçlarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynayacak.

Dubai Basketbol da iç saha maçlarını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da yapacak.

BKT Avrupa Kupası ekiplerinden Hapoel Midtown, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynayacak.

Açıklamada, "Avrupa Ligi ??ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalarak durumun gelişimini izlemeye devam edecek ve bölgedeki durumun değişmesi halinde yukarıdaki kararlara ilişkin değişiklikleri duyuracak. Avrupa Ligi, ??21. ve 30. hafta maçlarının ertelenmesi nedeniyle etkilenen takımların maçlarının yeniden planlanması veya başka bir yere taşınması için en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacak." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı