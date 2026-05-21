Euroleague'de Final Four heyecanı: Fenerbahçe Beko üst üste ikinci zafer peşinde

Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de Final Four (dörtlü final), Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde 22 Mayıs'ta oynanacak maçlarla başlıyor.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, TSİ 18.00'de başlayacak maçta Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılacak.

Telekom Center'da oynanacak yarı finallerin diğer ayağı ise TSİ 21.00'de iki İspanyol takımı Real Madrid Baloncesto ile Valencia Basket eşleşmesine sahne olacak.

Final Four yarı finalleri, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Galip gelen takımlar 24 Mayıs'ta finalde kupa için mücadele edecek.

'Üst üste şampiyon olmak harika olur'

Perşembe günü Atina'da yapılan basın toplantısında dört takımın başantrenörleri ve birer oyuncuları yer aldı.

Bu toplantıda konuşan Fenerbahçe Başantrenör Sarunas Jasikevicius, tek maçlık eleme usülüyle yapılacak yarı final maçına odaklandıklarını söyledi ve önceliklerinin önce finale çıkmak olduğunu ifade etti.

"Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur" diyen Litvanyalı başantrenör, "Orada tabii ki hikâye var. Kazanmak, bunu başarabilmek gerçekten çok zor. Bunu nasıl başarabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyuncularından Nando De Colo da "Burada olmaktan dolayı heyecanlıyız. Kupayı kazanmak için savaşıp mücadele edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, inişli çıkışlı bir performans gösterdiği normal sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de hedef üst üste ikinci şampiyonluk

Modern EuroLeague döneminde üst üste şampiyonluk yaşayan sadece üç takım bulunuyor.

Fenerbahçe Beko da bu kervana katılarak üst üste ikinci ve toplamda da üçüncü şampiyonluğunun peşinde.

Bu nedenle Sarunas Jasikevicius da Atina'daki Final Four'da EuroLeague tarihine geçme fırsatına sahip.

Litvanyalı koç, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olan Maccabi Tel Aviv'ın önemli parçalarından biriydi ve oyuncu olarak 2004 ile 2005 yıllarında üst üste EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

Daha sonra Olympiacos 2012 ve 2013'te aynı başarıyı tekrarladı.

Jasikevicius geçen sezon EuroLeague kupasını hem oyuncu hem de başantrenör olarak kazanan bu yüzyıldaki ilk isim olmuştu.

Bu başarıyı en son yakalayan takım ise 2021 ve 2022'de kupayı kazanan Anadolu Efes oldu. Ancak o dönemden hiçbir oyuncu ya da koç bu Final Four'da yer almıyor.

Sarı lacivertliler Final Four heyecanını ilk kez 2015'te yaşadı.

2019 da dahil olmak üzere beş sene Avrupa basketbolunun zirvesinde mücadele etti.

İlk şampiyonluğunu ise 2017'de kazandı.

2020'deki Euroleague Final Four'u koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

2024 senesinde yeniden Euroleague'de Final Four'a kaldı. Ancak finale çıkma başarısı gösteremedi.

2025'te Final Four başarısını tekrarlayan sarı lacivertli kulüp Abu Dabi'deki finalde Monaco'yu yenerek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Geçen sezonki şampiyon kadrodan dokuz oyuncu Fenerbahçe'de kalmaya devam ediyor.

Wade Baldwin, Devon Hall, Nicolo Melli, Tarık Biberovic ve Khem Birch ikinci EuroLeague yüzüklerini kazanmayı hedefliyor.

Yeni transferler Talen Horton-Tucker, Mikael Jantunen ve Chris Silva ise kariyerlerinin ilk EuroLeague şampiyonluğu için mücadele edecek.

Sezon ortasında yeniden takıma katılan Nando De Colo da kariyerinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu ve Fenerbahçe formasıyla ilk kupasını kazanarak sezon sonunda basketbola veda etmeyi amaçlıyor.

Şimdi ise Pini Gershon ve Ergin Ataman ile birlikte bu yüzyılda üst üste EuroLeague şampiyonluğu yaşayan sayılı koçlar arasına girme şansına sahip.