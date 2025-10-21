EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı.

İSRAİL MAÇLARINI KENDİ EVİNDE OYNAYACAK

Avrupa Liginden yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, uzun müzakerelerin ardından İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık 2025 tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "ECA üyesi kulüpler, yakın zamanda açıklanan ateşkes ve barış girişimlerinin ardından İsrail ve Gazze'deki mevcut durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ekim 2023'ten bu yana tarafsız sahalara taşınan Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de tekrar oynanması olasılığı da ele alındı." bilgisi verildi.

ECA üyesi kulüplerin İsrail'de maçların yeniden başlaması için 1 Aralık tarihini belirleme önerisi üzerinde anlaştığı bildirilen açıklamada, "O zamana kadar Avrupa Ligi, ??gelişmeleri dikkatle izlemeye, yerel ve yabancı yetkililerle, konuk takımlarla ve ilgili tüm kuruluşlarla yakın temas halinde olmaya devam edecek ve ilgili herkesin güvenliği ve refahının en büyük öncelik olmaya devam etmesini sağlayacaktır." denildi.

Açıklamada, "Avrupa Ligi ve katılımcı kulüpleri, yakın zamanda açıklanan barış planını iyimserlik ve umutla karşılıyor. Avrupa Ligi, basketbolun insanları ve toplulukları bir araya getirme gücüne olan inancını ve spor, saygı ve birlik gibi ortak değerler aracılığıyla barışa katkıda bulunma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE GELMEYECEKLER

Barış kararı planına rağmen Gazze'de birçok kez ateşkes ihlalinde bulunan İsrail'in takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile oynanacak maçlar için Türkiye'ye gelmeyecek. Söz konusu maçların Avrupa'nın belirli bölgelerinde oynanmaya devam edeceği öğrenildi. Temsilcilerimiz ise alınan bu karara göre İsrail takımlarıyla kendi ülkelerinde karşılaşacak. Bu durum, sporseverler tarafından eleştiriyle karşılandı.