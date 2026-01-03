Haberler

Euroleague'de 19. haftanın ardından

Euroleague'de 19. haftanın ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı 108-93 ile geçerken, A. Efes, evinde Kızılyıldız'a 87-65 kaybetti. Valencia Basket liderliğini sürdürürken, A. Efes düşme potasında yer alıyor.

Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederken, A. Efes evinde Kızılyıldız'a kaybetti.

Euroleague'de 19. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Buesa Arena'da karşılaştığı Baskonia'yı 108-93'lük skorla yendi ve dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti. A. Efes ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Kızılyıldız'a 87-65 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise derbide Olympiakos'a 87-82'lik skorla mağlup oldu.

Lider Valencia Basket

Euroleague'de oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan İspanyol ekibi Valencia Basket, 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla liderliğe yükseldi. Hapoel Tel Aviv de 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle haftayı 2. sırada kapattı. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. A. Efes de 6 galibiyet, 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 12 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftayı 5. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 6 galibiyeti olan Partizan var.

Euroleague'de 19. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv: 80 - Zalgiris Kaunas: 93

ASVEL: 94 - Paris Basketbol: 89

Barcelona: 74 - Monaco: 90

Valencia Basket: 86 - Partizan: 73

A. Efes: 65 - Kızılyıldız: 87

Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108

Panathinaikos: 82 - Olympiakos: 87

Bologna: 97 - Olimpia Milano: 85

Real Madrid: 107 - Dubai Basketbol: 93

Bayern Münih: 95 - Maccabi Tel Aviv: 71 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek