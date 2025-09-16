Haberler

EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ve Almanya Arasında İzlenme Rekoru

EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ve Almanya Arasında İzlenme Rekoru
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Türkiye'de 18 milyondan fazla kişi maçı izlerken, Almanya'da da 6 milyon izleyiciye ulaşıldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya arasında oynanan final müsabakası izlenme rekoru kırdı. Türkiye'de müsabakayı 18 milyondan fazla basketbolsever takip etti. Karşılaşma, bu yıl TRT'deki 4. en çok izlenen yayın oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) finali, büyük bir izleyici kitlesini ekran başına topladı. Türkiye - Almanya finali, Türkiye'de ekranlara damgasını vurdu. 18 milyondan fazla basketbolsever karşılaşmayı takip etti. Bu rakam, EuroBasket 2025 finalini, bu yıl TRT'deki 4. en çok izlenen yayın haline getirdi.

Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden de 2.3 milyon izlenme elde etti.

Almanya'da futbol dışı tarihi izlenme

Almanya'da ise final maçı tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, ülkede futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek oranlarından biri oldu. - İSTANBUL

