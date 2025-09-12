EuroBasket 2025 Elçisi Fernandez, Türkiye'nin şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyor Açıklaması

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) Elçisi Rudy Fernandez, turnuvada çok iyi bir performans sergileyen A Milli Basketbol Takımı'nın altın madalya kazanma şansının olduğunu söyledi.

Kariyerinde 2 Dünya Kupası (2006, 2019) ve 4 EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022) şampiyonlukları yaşayan eski İspanyol basketbolcu, Letonya'nın başkenti Riga'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonada 7'de 7 yaparak yarı finale yükselen Türkiye'den övgüyle bahseden Rudy Fernandez, "Türkiye çok iyi oynuyor. İki hafta önce Türkiye'nin Letonya ile oynadığı ilk maçı izlediğimde çok iyi oynadığına dair tweet atmıştım. Şu an finale yükselme şansı var. Yunanistan'a karşı büyük bir maça çıkacak ama çok iyi performans sergiliyorlar. Türkiye'nin altın madalya kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin şampiyonluğu benim için sürpriz olmaz. Rekabetçi bir takım. İyi bir oyuncu grubuna sahip. Başarılı bir başantrenörleri var. Bu tür maçları oynamayı iyi biliyor. Larkin ve Cedi Osman gibi tecrübeli oyuncular var. Bana göre altın madalyayı kazanmak için kesinlikle bir şansları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi oyuncularından biri"

Rudy Fernandez, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli basketbolcu Alperen Şengün için övgü dolu ifadeler kullandı.

Alperen'in EuroBasket 2025'te müthiş oynadığını vurgulayan 40 yaşındaki basketbol adamı, "Alperen'in bu performansı benim için sürpriz değil. Alperen'in NBA'de de birçok maçını izledim. Genç bir oyuncu ama birçok yeteneğe sahip. Sanki büyük bir adam gibi. Çok akıllı. Takım arkadaşları için en iyi pozisyonları ve seçenekleri belirliyor. Alperen, kesinlikle EuroBasket 2025'in en iyi oyuncularından biri." diye konuştu.

"Ergin Ataman'a çok saygı duyuyorum"

İspanya Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in efsane ismi Rudy Fernandez, Ergin Ataman'ın çok iyi ve rekabetçi bir başantrenör olduğunu kaydetti.

A Milli Takım'ın ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ataman'ın kulüp kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığının altını çizen Fernandez, "Ergin Ataman ile hiç çalışmadım. Onu tanımıyorum. Ancak çok iyi ve rekabetçi bir başantrenör olduğunu düşünüyorum. Bazen Juancho Hernangomez ile konuşuyorum. Ergin Ataman'dan övgüyle bahsediyor. Juancho, geçen sezon en iyi performanslarından birini sergiledi. Muhtemelen Ergin Ataman gibi bir başantrenörün çevresinde olması sayesinde bunu başardı. Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşadı. O çok iyi bir başantrenör ve şu an milli takımıyla da çok güzel işlere imza atma şansı var. Ona çok saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Sürprizlerin basketbol için iyi olduğunu düşünüyorum"

2025 Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon İspanya'nın grup aşamasında, favorilerden Sırbistan ve Fransa'nın ise son 16 turunda elenmesini değerlendiren Rudy Fernandez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip turnuvalar her zaman sürprizlerle doludur. EuroBasket 2022'de hiç kimse İspanya'nın şampiyon olacağını tahmin etmiyordu ama biz bunu başardık. Avrupa basketbolunda her şey olabilir. Tüm takımlar rekabet etmeye hazır. Sırbistan, Fransa ve İspanya turnuvaya erken veda etti. İşte bu yüzden bu tip turnuvaları seviyorum. Bir maçta her şey olabilir. Bu tip sürprizlerin basketbol için de iyi olduğunu düşünüyorum."

EuroBasket 2025'deki son 4 takım değerlendirmesi

İspanyol basketbol adamı, EuroBasket 2025'in yarı finalistleri Türkiye, Yunanistan, Finlandiya ve Almanya ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye çok iyi oynuyor. Rekabetçi bir takım. Deneyimli ve başarılı bir başantrenörleri var. Yunanistan da aynı. Finlandiya'nın mağlup etmesi zor bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekip. Harika bir başantrenörleri var. Tüm oyuncular rollerini biliyor. Markkanen harika oynuyor. Ancak sadece bir oyuncu değil takım olarak çok sağlam maçlar çıkarıyorlar. Finlandiya, favori takımlarımdan biri. Koşuyorlar ve farklı bir agresiflikle çok akıllı oynuyorlar. Almanya'nın da bu turnuvayı kazanmak için bir şansı var. Harika bir takım. Kadrosunda baktığınızda EuroBasket 2025'in en iyilerinden biri."

"Doncic, kesinlikle en iyi oyuncu"

Rudy Fernandez, NBA ekibi Los Angeles Lakers'ta forma giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic'in tartışmasız en iyi oyuncu olduğunu belirtti.

2015-2018 yıllarında Real Madrid'de beraber forma giydiği Doncic ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Fernandez, "Onunla her şeyi konuşuyoruz. Burada bir araya gelme imkanı bulduk. Kahve içtik ve her şey hakkında konuştuk. Doncic şu an kesinlikle en iyi oyuncu. Tartışmasız. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

"Başantrenörlük yapmayı düşünmüyorum"

Basketbolculuk kariyerini 2024'te tamamlayan Rudy Fernandez, başantrenörlük yapmayı düşünmediğini söyledi.

Real Madrid'de ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki eski oyuncu, "Kariyerime son verdikten sonra hayatıma, aileme ve çocuklarıma daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Dinlenmek istiyorum. Şu an başantrenörlük yapmayı düşünmüyorum. Ama gelecekte neler olur bilmiyorum. Adım adım gitmek gerek. Oyunculuk kariyerimdekine benzer bir hayat yaşamak istemiyorum. Antrenörlüğe çok zaman ayırmak gerekir ve ben işin bu tarafında olmak istemiyorum. Başantrenörlük zor bir iş. Basketbolun bir parçası olmak istiyorum ama bu başkan ya da başantrenör olarak değil. Çok fazla sorumluluk almak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beraber forma giydiği en iyi 5 oyuncu

Kariyerinde Joventut Badalona, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets ve Real Madrid'de forma giyen Rudy Fernandez'in kulüp ve milli takım kariyerinde beraber oynadığı en iyi 5 basketbolcu şöyle:

Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Brandon Roy, Pau Gasol, Marc Gasol.