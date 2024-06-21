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EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa karşılaşmasında gol yok

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2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda iki dev karşı karşıya geldi. Temponun yüksek olduğu Hollanda-Fransa mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İki takım da 4 puana yükseldi. Zorlu maç turnuvada bu zamana kadar gol sesi çıkmayan ilk karşılaşma olarak da kayıtlara geçti.

EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu'nun ikinci haftasında Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve dev mücadele 0-0 bitti.

Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi. Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa karşılaşmasında gol yok

İLK KEZ GOL OLMADI

Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.

GELECEK HAFTA

Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.

PUAN DURUMU

  • 1- Hollanda (4)
  • 2- Fransa (4)
  • 3- Avusturya (3)
  • 4- Polonya (0)

EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa karşılaşmasında gol yok

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Hollanda Fransa Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Veysel null:

Hollanda şampiyon olur demiştim. Ama turnuva maçlarını izledikten sonra artık ilk sıraya Almanya yı koyuyorum ikinci sıraya Hollanda yı üçüncü sıraya da İspanya yı koyuyorum. Bu üçünden biri şampiyon olacak.

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