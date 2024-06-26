Üye Girişi
Haberler

EURO 2024'te görülmemiş olay! Antrenörün yediği kart sıralamayı belirledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ve Slovenya'nın sıralaması, disiplin puanları ile belirlendi. Slovenya, teknik ekibindeki antrenör Novakovic'in gördüğü kart gruptaki sıralamayı değiştirdi. Sloven antrenör ekibinden Milivoje Novakovic'e verilen kart, Danimarka'ya son 16'ya adını yazdırma şansı verdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, Danimarka-Sırbistan ve İngiltere- Slovenya maçlarıyla sona erdi.

TUR ATLAYAN TARAFI DİSİPLİN PUANLARI BELİRLEDİ

Danimarka ve Slovenya'nın Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki sıralaması, disiplin puanları ile belirlendi. Slovenya, teknik ekibindeki antrenör Novakovic'in gördüğü kart gruptaki sıralamayı değiştirdi.

ANTRENÖRE VERİLEN KART KADERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Her iki takım da son maç gününe puan eşitliğiyle girdi. Aynı puana sahip olan bu iki takımın aralarındaki maç 1-1 berabere bitmişti. Gol farkları ve attıkları gol sayıları da aynıydı. Bu nedenle, en düşük disiplin puanı toplamının belirleyici olması gerekti. Üçüncü maç gününün ardından Sloven ve Danimarkalı oyuncuların altı sarı kartı vardı. Ancak ilk maç gününde Sloven antrenör ekibinden Milivoje Novakovic'e verilen kart, C Grubu'ndaki son sıralamayı belirledi. UEFA için oyunculara ve teknik ekibe gösterilen kartlar aynı değere sahip.

Bu kriter de sonuç vermeseydi, Avrupa elemelerinin genel sıralamasına göre son 16'ya katılacak takım belirlenecekti ve bu da yine Danimarka'ya ikinci sırayı kazandıracaktı. Aslında bu kriter, Bijol 72. dakikada Slovenya'nın yedinci sarı kartını görene kadar geçerliydi.

UEFA PLAY-OFF KRİTERLERİ

A. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlardan en fazla puan.

B. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlarda elde edilen daha fazla gol farkı.

C. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlarda atılan gol sayısının daha fazla olması.

D. (a)'dan (c)'ye kadar olan kriterler uygulandıktan sonra takımlar hala eşit durumdaysa, (a)'dan (c)'ye kadar olan kriterler nihai sıralamalarını belirlemek için sadece kalan takımlar arasındaki maçlara yeniden uygulanır. Bu prosedür bir karara varılmasını sağlamazsa, (e) ila (i) kriterleri berabere kalan iki veya daha fazla takıma verilen sırayla uygulanır.

E. Tüm grup maçlarında gol farkı üstünlüğü.

F. Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı.

G. Tüm grup maçlarında oyuncular ve takım görevlileri tarafından alınan sarı ve kırmızı kartlara dayalı en düşük toplam disiplin puanı (kırmızı kart = 3 puan, sarı kart = 1 puan, bir maçta iki sarı kart için oyundan atılma = 3 puan).

H. Avrupa Elemeleri'nin genel sıralamasındaki konum veya ev sahibi federasyonun takımı olan Almanya'nın karşılaştırmaya katılması durumunda kura çekimi ile.

Aynı puana ve aynı sayıda gol atma ve gol yeme sayısına sahip iki takım son grup maçlarını birbirlerine karşı oynarlarsa ve bu maçın sonunda hala eşitlerse, gruptaki başka hiçbir takımın tüm grup maçlarının sonunda aynı puana sahip olmaması koşuluyla, son sıralamaları penaltı noktasından vuruşlarla belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Danimarka Slovenya Spor Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title