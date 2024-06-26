EURO 2024'te görülmemiş olay! Antrenörün yediği kart sıralamayı belirledi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, Danimarka-Sırbistan ve İngiltere- Slovenya maçlarıyla sona erdi.

TUR ATLAYAN TARAFI DİSİPLİN PUANLARI BELİRLEDİ

Danimarka ve Slovenya'nın Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki sıralaması, disiplin puanları ile belirlendi. Slovenya, teknik ekibindeki antrenör Novakovic'in gördüğü kart gruptaki sıralamayı değiştirdi.

ANTRENÖRE VERİLEN KART KADERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Her iki takım da son maç gününe puan eşitliğiyle girdi. Aynı puana sahip olan bu iki takımın aralarındaki maç 1-1 berabere bitmişti. Gol farkları ve attıkları gol sayıları da aynıydı. Bu nedenle, en düşük disiplin puanı toplamının belirleyici olması gerekti. Üçüncü maç gününün ardından Sloven ve Danimarkalı oyuncuların altı sarı kartı vardı. Ancak ilk maç gününde Sloven antrenör ekibinden Milivoje Novakovic'e verilen kart, C Grubu'ndaki son sıralamayı belirledi. UEFA için oyunculara ve teknik ekibe gösterilen kartlar aynı değere sahip.

Bu kriter de sonuç vermeseydi, Avrupa elemelerinin genel sıralamasına göre son 16'ya katılacak takım belirlenecekti ve bu da yine Danimarka'ya ikinci sırayı kazandıracaktı. Aslında bu kriter, Bijol 72. dakikada Slovenya'nın yedinci sarı kartını görene kadar geçerliydi.

UEFA PLAY-OFF KRİTERLERİ

A. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlardan en fazla puan.

B. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlarda elde edilen daha fazla gol farkı.

C. Söz konusu takımlar arasında oynanan maçlarda atılan gol sayısının daha fazla olması.

D. (a)'dan (c)'ye kadar olan kriterler uygulandıktan sonra takımlar hala eşit durumdaysa, (a)'dan (c)'ye kadar olan kriterler nihai sıralamalarını belirlemek için sadece kalan takımlar arasındaki maçlara yeniden uygulanır. Bu prosedür bir karara varılmasını sağlamazsa, (e) ila (i) kriterleri berabere kalan iki veya daha fazla takıma verilen sırayla uygulanır.

E. Tüm grup maçlarında gol farkı üstünlüğü.

F. Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı.

G. Tüm grup maçlarında oyuncular ve takım görevlileri tarafından alınan sarı ve kırmızı kartlara dayalı en düşük toplam disiplin puanı (kırmızı kart = 3 puan, sarı kart = 1 puan, bir maçta iki sarı kart için oyundan atılma = 3 puan).

H. Avrupa Elemeleri'nin genel sıralamasındaki konum veya ev sahibi federasyonun takımı olan Almanya'nın karşılaştırmaya katılması durumunda kura çekimi ile.

Aynı puana ve aynı sayıda gol atma ve gol yeme sayısına sahip iki takım son grup maçlarını birbirlerine karşı oynarlarsa ve bu maçın sonunda hala eşitlerse, gruptaki başka hiçbir takımın tüm grup maçlarının sonunda aynı puana sahip olmaması koşuluyla, son sıralamaları penaltı noktasından vuruşlarla belirlenecektir.