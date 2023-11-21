EURO 2024 Elemelerinde Finallere Giden Ülkeler Belli Oldu

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri sona erdi ve C, E ve H gruplarında oynanan maçlar sonucunda finallere gitmeye hak kazanan ülkeler belirlendi. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan finallere İngiltere, İtalya, Çekya, Arnavutluk, Danimarka ve Slovenya katılacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde C, E ve H grubunda maçlar tamamlanırken, finallere gitmeye hak kazanan ülkeler de belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazananlar arasına bugün yapılan maçların ardından 3 ülke daha adını yazdırdı. C Grubu'nda daha önceden Almanya bileti alan İngiltere'nin ardından İtalya, grubu ikinci tamamladı. Ukrayna ile golsüz berabere kalan Gök Mavililer, 14 puana ulaşırken aynı puana sahip rakibine ikili averajda üstünlük sağladı. E grubunda umutlarını son maça taşıyan Çekya, Moldova'yı saf dışı bıraktı ve Arnavutluk'un ardından gruptan çıkmayı başardı.

6 takımın mücadele ettiği H grubunda rekabet son haftaya taşınmıştı. Grubu 22'şer puanda tamamlayan Danimarka ve Slovenya, EURO 2024'te mücadele edecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ukrayna - İtalya: 0-0

Kuzey Makedonya - İngiltere: 1-1

Çekya - Moldova: 3-0

Arnavutluk - Faroe Adaları: 0-0

Slovenya - Kazakistan: 2-1

Kuzey İrlanda - Danimarka: 2-0

San Marino - Finlandiya: 1-2 - İSTANBUL