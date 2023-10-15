- EURO 2024 Elemeleri: Türkiye: 0 - Letonya : 0 (İlk yarı)

KONYA - A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada defanstan rakip alanın yarısına kadar çıkan Abdülkerim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

9. dakikada Savaljevs'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Janis Ikaunieks'in kale önüne indirdiği topa Tobers kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Hakan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Samet topu kontrol edip içeri çevirdi. Ceza sahası sol çaprazındaki Cenk'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Barış Alper yay içinde aldığı pası bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hakan'ın önüne bıraktı fakat Hakan bu topu ıskaladı. Pozisyonun devamında Yunus kale önünde topu savunmadan kurtararak topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Hakan'ın ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

25. dakikada Kerem'in sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti ve top Yunus'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vurduğu top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Salih'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'ta kaldı.

34. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Cenk'in içeriye çevirdiği top savunmadan sekti ve Kerem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan gelişine vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

45. dakikada Yunus'un pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem rakibin şık bir hareketle geçerek dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozols son anda topu kornere çeldi.