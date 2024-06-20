Üye Girişi
Haberler

C grubu alev alev! İngiltere Danimarka'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı. İngiltere, Harry Kane'in 18. dakikada attığı golle öne geçti ancak Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın golüyle eşitliği sağladı. Bu sonuçla İngiltere 4, Danimarka ise 2 puana yükseldi. İngiltere'nin bir sonraki maçı Slovenya, Danimarka'nın ise Sırbistan ile olacak. Gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.

EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede puanlar bölüşüldü.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi. 3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.

HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI

Bu beraberliğin ardından İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da puanını 2'ye çıkardı ve gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.

İşte C Grubu'nda oluşan puan durumu;

  • 1- İngiltere (4 Puan)
  • 2- Slovenya (2 Puan)
  • 3- Danimarka (2 Puan)
  • 4- Sırbistan (1 Puan)
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Harry Kane Sırbistan Danimarka Slovenya Spor Haberler

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

 Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

 Benzin ve motorine yapılacak zamlar ertelendi

Benzin ve motorine yapılacak zamlar ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title