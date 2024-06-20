C grubu alev alev! İngiltere Danimarka'ya diş geçiremedi, her şey son maça kaldı
EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı. İngiltere, Harry Kane'in 18. dakikada attığı golle öne geçti ancak Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın golüyle eşitliği sağladı. Bu sonuçla İngiltere 4, Danimarka ise 2 puana yükseldi. İngiltere'nin bir sonraki maçı Slovenya, Danimarka'nın ise Sırbistan ile olacak. Gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.
EURO 2024'te C grubu maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede puanlar bölüşüldü.
GOLLER İLK YARIDA GELDİ
İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi. 3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.
HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI
Bu beraberliğin ardından İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da puanını 2'ye çıkardı ve gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.
İşte C Grubu'nda oluşan puan durumu;
- 1- İngiltere (4 Puan)
- 2- Slovenya (2 Puan)
- 3- Danimarka (2 Puan)
- 4- Sırbistan (1 Puan)