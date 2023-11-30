ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Cebrail Gençoğlu Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Cebrail Gençoğlu Dünya Kick Boks Büyükler Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kick Boks Organizasyonlar Birliği (WAKO) tarafından Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen ve 70 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 63 kilo Kick Light kategorisinde ter döken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu ve ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, finale yükselerek gümüş madalyayı Erzurum'a getirdi.

Erzurum'a dönen milli sporcuyu Havalimanında çiçeklerle karşılayan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Sporcu Gençoğlu'nu tebrik ederek: "Cebrail hocamız akademide olduğu kadar ringlerde de başarılı bir sporcu. Kendisi defalarca kürsünün en üst basamağına çıkarak ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Cebrail hocamızın başarıları bizleri şaşırtmıyor nitekim ne kadar sıkı çalıştığı herkesin malumudur. Bu vesileyle kendisini ve teknik ekibini bir kez daha yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kendisini karşılamaya gelen Rektör Çakmak'a ve heyete teşekkür eden başarılı sporcu antrenmanlara ara vermeden devam edeceğini belirterek: "Hedefimiz ünvanımızı koruyup altın madalyayla ülkemize dönmekti fakat olmadı. Bu durum sporun doğasının bir parçası. Ancak bu beni daha çok motive ediyor. Önümüzdeki yıl için daha fazla çalışacak ve altın madalyayı tekrar kazanıp ait olduğu yere, ülkemize getireceğim. Şimdi takvimimizde yer alan turnuva ve şampiyonalara odaklanarak en iyi sonuçla dönmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte bizleri maddi ve manevi olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'a, Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi'ye ve dualarıyla yanımızda olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM