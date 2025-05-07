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ETÜ Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

ETÜ Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Erzurum Teknik Üniversitesi Muay Thai Takımı, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda üç sporcusu ile önemli başarılar elde etti. Furkan Daşdemir ve Muhammet Enes Kanar altın madalya kazanırken, Ömer Suci bronz madalya ile döndü.

Erzurum Teknik Üniversitesi Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan büyük başarıyla döndü.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performans gösterdi.

Üniversiteyi temsil eden üç sporcu, zorlu mücadelelerin ardından önemli dereceler elde etti. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Daşdemir, +91 kilogram kategorisinde altın madalya kazanırken, aynı bölümden Muhammet Enes Kanar ise 71 kilogram kategorisinde altın madalya elde etti. Ömer Suci ise 67 kilogram kategorisinde bronz madalyayı üniversiteye kazandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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