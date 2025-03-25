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ETÜ Kadın Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

ETÜ Kadın Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Atıcılık Takımı, Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Takım, bireysel başarılarla da öne çıktı ve sporcularından Damla Köse gümüş, Elife Eda Çınar bronz madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın Atıcılık Takımı, Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Müsabakasında ETÜ adına mücadele eden Damla Köse, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi, Elife Eda Çınar ise bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Takım halinde Türkiye Şampiyonu olan ETÜ Atıcılık Takımı sporcuları, bireysel başarılarıyla da öne çıkarak takdir topladı.

Müsabakaların ardından Atıcılık takımını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Atıcılık takımımızın Türkiye Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin azmi, disiplini ve çalışkanlığı sayesinde bu başarıya ulaştık. Sporcularımız atıcılık alanında hem bireysel hem de takım halinde önemli dereceler elde ederek bizi şaşırtmadı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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