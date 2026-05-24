Geleneksel okçuluk, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin en çok ilgi gören branşlarından oldu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin en fazla ilgi gören branşlarından olduklarını söyledi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluşuyor.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde yer alan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Festivale katılımın geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu belirten Toksöz, "Geçen yıllara oranla gerçekten bu sene çok ciddi bir katılım olduğunu görüyoruz. 20'den fazla ülke sporcuları, kendi kültürleri, kadim değerleri, lezzetleri, geleneksel sanatları ve oyunlarıyla burada. Biz de Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu olarak kadim kültürlere hizmet etmek, kendi kültürümüzü yabancı misafirlerimize aktarmak için buradayız. Bu uluslararası organizasyon, çok güzel ve geçen yıllara oranla çok daha büyük katılımla geçiyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Başlayan Kurban Bayramı tatiline rağmen katılımın yüksek olduğunu aktaran Toksöz, "Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da insanlar memleketlerine gitmeye başladı. İstanbul boşalmış ama kalan İstanbul'un hepsi burada. Çok ciddi bir katılım var. Bayrama denk gelmeseydi yoğunluk çok daha fazla yaşanacaktı. İnsanların kadim kültürlerine, değerlerine sahip çıkma, farklı kültürleri deneyimleme fırsatı var. Çocuklarıyla birlikte 7'den 70'e vakit geçiriyorlar. Geleneksel okçuluğu vatandaşlarımıza deneyimleme şansını vermemiz bizleri çok mutlu ediyor. Dünya Etnospor Birliğine, bu yıl 8'incisi yapılan bu kültür festivalini düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz"

Cengiz Toksöz, yaklaşık 7 yılda 36 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştıklarını dile getirdi.

Federasyonun 2019'da kurulduğunu hatırlatan Toksöz, "2019'dan bu yana 36 bin lisanslı sporcuyu geçmişiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Geleneksel okçuluk, çocuklarda özellikle gençlerde çok hızlı ilerliyor. Bundan çok mutluyuz. Sadece bir yaya ve oka dokunmaları yetiyormuş. Biz de onlara bu fırsatı verme, geleneksel okçuluğu tüm Türkiye'ye yayma ve dünyaya da tanıtma adına çok ciddi gayret içindeyiz. Vatandaşlarımızın bu spora olan merakı ve ilgisi bizleri de motive ediyor. Ülkemizdeki herkese bu sporu deneyimleme fırsatı verme adına federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Etnospor Kültür Festivali'nde en çok ilgi çeken branşlardan olduklarını vurgulayan Toksöz, şunları kaydetti:

"Atlı sporlarla birlikte geleneksel okçuluk burada çok ilgi görüyor. Arkadaşlarımız standı sabah açar açmaz kuyruk başlıyor. Akşam ise yoğunluktan dolayı kapatamıyorlar. Çünkü çok ciddi bir ilgi var. Son yıllarda bu işte yapılan filmler, çizgi filmler ve federasyonumuzun müsabakalarıyla bu sporun gençlerde tekrar ortaya çıkmasına vesile oldu. Okçular Vakfının ihyası, ardından Etnospor Birliğinin kurulması ve akabinde Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla Türk okçuluğu zirveye doğru yürüyor. Dünyada da hak ettiği yere doğru ilerliyor. Çünkü biz dünyada bir markayız. Dünyanın kabul ettiği Türk okçuları, Türk yayı çok kıymetli. Biz de bu branşa hizmet etme ve bunu tanıtma adına üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız."

"Mete'in başarıları bizim sporcularımıza da örnek oluyor"

Cengiz Toksöz, Türkiye'de modern okçuluk ile geleneksel okçuluk arasında çok iyi bir etkileşim olduğunu söyledi.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un başarılarının kendilerine olumlu yansıdığını vurgulayan Toksöz, "Biz olimpik branş değiliz ama bu sporun yayılması, kurumsallığı sağlama ve aldığımız yol olarak etkileşim içindeyiz. Mete Gazoz'un başarıları okçuluk adına bize de çok olumlu yansıyor. Modern okçuluk, geleneksel okçuluk olarak değil, okçuluğun yayılması adına Mete'nin başarıları bizim sporcularımıza da örnek oluyor. Onlar da bu başarıları görüp okçuluğa yöneliyorlar." diye konuştu.

İki branş arasında geçişlerin olduğunu aktaran Toksöz, "Geleneksel okçulukta yetişip modern okçulukta madalya kovalayan sporcularımız olduğu gibi modern okçuluktan da geleneksel okçuluğa gelen sporcularımız var. Karşılıklı etkileşim içinde bütün amacımız Türk okçuluğunu yaşatmak, Türk okçuluğunu dünyada zirveye taşımak." diyerek sözlerini tamamladı.