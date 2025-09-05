Etimesgutspor'un Yeni Başkanı Alimoğulları: Süper Lig Hedefimiz

Haberler

Etimesgutspor'un yeni başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, kulübü Süper Lig'e taşımak ve başkentin marka takımları arasına sokmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Hedeflerinin 2. Lig'den başlayarak Süper Lig'e yükselmek olduğu vurgulandı.

Etimesgutspor'un yeni Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, kulübü Süper Lig'e taşımak ve başkentin marka takımları arasına sokmak için göreve geldiklerini söyledi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Etimesgutspor'un yeni Başkanı Alimoğulları, kulüpte bir bayrak değişimi yaşandığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Ankara'da doğup büyüdüğünü, kente borcu olduğunu hissederek görevi üstlendiğini kaydeden Alimoğulları, "İstanbul'da 5-6 büyük takım var ama Ankara'da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig'de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama bir üçüncü takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgutspor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz." dedi.

Büyük hedeflerle çalışmalara başladıklarını aktaran Alimoğulları, "Öncelikle 2. Lig'e çıkmak, ardından hız kesmeden 1. Lig'e ve nihayetinde Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapıyı güçlendiriyoruz hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezon hazırlıklarını tamamladıklarını da ifade eden Alimoğulları, "9 yeni transfer yaptık, transferlerimiz arasında Süper Lig tecrübesi olan Kasımpaşa'dan Ramazan Köse gibi isimler var. Ayrıca Jimmy Durmaz gibi hem Süper Lig hem de yurt dışı tecrübesi olan değerli futbolcularımızı kadromuzda tutuyoruz. Kaptanımız Ömer Bozan'ın sözleşmesini yeniledik. Tüm transferleri uzun süredir scout ekibimizle planlayarak, titizlikle seçtik" şeklinde konuştu.

