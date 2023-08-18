Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı'nın lansmanı Kırşehir'de gerçekleşti

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Uluslararası Bisiklet Birliği'nce (UCI) sınıflandırılan 24-27 Ağustos'ta Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de düzenlenecek ve 4 gün sürecek Etaplı Dağ Bisiklet Yarışı'nın (Anatolia MTB Stage Races) lansmanı Kırşehir'de gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel bisikletçilerinin katılacağı yarışa 200 bisikletçi katılım sağlayarak 120 kilometre mesafe pedal çevirecek. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ve vatandaşlar katıldı. Amatör ve profesyonel dağ bisikletçilerinin katılacağı yarışın Türkiye'de etaplı olarak ilk kez düzenleneceğini söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 'Dağ bisikletinin kıymetini bilirim. Etaplı dağ bisikleti yarışının önemi çok büyük. Gelecek yıl olimpiyatlara katılacağız. Olimpiyatlar, normal yarışın çok daha üstünde fazla puan veren bir yarış. Gelecek yıl yarışın kalifikasyonla çok önemi var. Buradan alacağımız puanlarla ya da diğer ülkelerin alacağı puanlarla olimpiyat kotası belirlenecek. Şuan için çok kıymetli ama gelecek yıl puan açısından kıymetli olmayabilir. Ama organizasyonların değeri zamanla ortaya çıkıyor. Türkiye'de dağ bisikletinin tarihine baktığımız zaman 1997 yılında Alanya'da başladı. Dağ bisikleti çok önemli. Çünkü sokakta yol bisikletinde zaman zaman kazalar oluyor. Bizler bu kazaların yaşanmaması için de ayrı önlemler alıyoruz. Dağ bisikletinde herkesin her yerde kullanabileceği ve dünyada da bisiklet turizmiyle ilgili en önemli branşlardan bir tanesi de dağ bisikletidir. Biz bu şehirde spor turizminin gelişmesi ve sporun tabana yayılması adına çok önemli bir organizasyon olduğu için önemsiyoruz. Bisiklet federasyonu ve Spor Bakanlığı olarak elimizden ne geliyorsa bu şehre katkı sağlamaya çalışacağız' diye konuştu. (DHA)